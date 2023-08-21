РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Шови продолжаются поиски пятерых человек

Оползень
© Фото: Сourtesy of Municipality of Oni City
Спасатели продолжают искать пятерых человек, пропавших после схода оползня в грузинском Шови. Жертвами трагедии стали 28 человек

На курорте Шови в Грузии 19-й день продолжается поисковая операция в зоне схода оползня. Об этом сообщил зампредседателя Департамента автомобильных дорог Грузии.

"Территория Шови фактически полностью осмотрена, но поскольку существовали какие-то сомнения, поисковые работы все еще продолжаются в двух местах … Мы работаем координированно со Службой управления чрезвычайными ситуациями и выдаем указания, чтобы активно вести поисковые работы в двух местах"

– Папуна Гамкрелидзе

В настоящее время в зоне стихийного бедствия находятся 800 единиц тяжелой техники.

Трагедия в Шови

Оползень на высокогорном курорте сошел 3 августа. В результате трагедии погибли 28 человек, эвакуировать удалось более 200 человек.

Тело 28-й жертвы трагедии в Шови нашли в 55 км от курорта

Тело 28-й жертвы трагедии в Шови нашли в 55 км от курорта

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1285 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version