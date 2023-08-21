В Шови продолжаются поиски пятерых человек

Опубликовано: 12:30, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сourtesy of Municipality of Oni City

Спасатели продолжают искать пятерых человек, пропавших после схода оползня в грузинском Шови. Жертвами трагедии стали 28 человек

На курорте Шови в Грузии 19-й день продолжается поисковая операция в зоне схода оползня. Об этом сообщил зампредседателя Департамента автомобильных дорог Грузии.

"Территория Шови фактически полностью осмотрена, но поскольку существовали какие-то сомнения, поисковые работы все еще продолжаются в двух местах … Мы работаем координированно со Службой управления чрезвычайными ситуациями и выдаем указания, чтобы активно вести поисковые работы в двух местах"

– Папуна Гамкрелидзе

В настоящее время в зоне стихийного бедствия находятся 800 единиц тяжелой техники.

Трагедия в Шови

Оползень на высокогорном курорте сошел 3 августа. В результате трагедии погибли 28 человек, эвакуировать удалось более 200 человек.