В СОГУ стартовал Курчатовский форум

В Северо-Осетинском государственном университете во Владикавказе сегодня открылся Курчатовский форум, в программе которого образовательные, профориентационные и научно-популярные мероприятия для студентов и молодых ученых.

В столице Северной Осетии Владикавказе сегодня стартовал пятидневный Курчатовский форум – он проходит на базе Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ), а его участников ждут интересные образовательные, профессиональные и научно-популярные сессии, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"Курчатовский форум продлится с 8 по 12 апреля. В прошлом году мы с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком подписали соглашение о сотрудничестве. Для нашего региона это очень важный момент: Курчатовский институт - один из ведущих научных центров нашей страны, с которым мы проведем совместные мероприятия не только в республике, но и на площадке Национального исследовательского центра"

- Сергей Меняйло

Роскошный подарок организаторы форума подготовили и для студентов СОГУ – в вузе заработал Курчатовский класс по физике, оснащенный новейшим лабораторным оборудованием, которое позволит изучать все разделы общей физики, совершенствовать уровень образования осетинских студентов и поможет в подготовке специалистов, востребованных на предприятиях региона и всей России, отметил глава региона.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что с начала нового учебного года в СОГУ откроются четыре новые образовательные программы, в числе которых - программа бакалавриата "Педагогические науки" с профилем "Театральная педагогика" и три новые образовательные программы магистратуры: "Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения", "Индивидуализация физического развития" и "Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья".