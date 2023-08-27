В СОГУ заработает научный центр Российской академии образования

Опубликовано: 2:30, 27 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российская академия образования и СОГУ им. К.Л.Хетагурова будут разрабатывать инновационные проекты в сфере педагогики, психологии и всего спектра наук об образовании.

Сегодня во Владикавказе Российская академия образования и Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Хетагурова заключили контракт на формирование в вузе совместной научно-исследовательской структуры.

Президент РАО Ольга Васильева, подписывая документ подчеркнула, что работа совместной структуры будет сосредоточена на росте качества образовательных услуг. Она выразила уверенность, что успех этого труда будет обеспечен продуктивностью североосетинских ученых и уникальностью республиканской культуры.

В планах нового центра – проведение совместных исследований, а также внедрение инновационных проектов в сфере педагогики и психологии. Это поможет развитию науки в Северной Осетии.

Готовность к сотрудничеству подтвердил и ректор СОГУ Алан Огоев, отметив, что рост уровня образования в вузе безусловно скажется на регионе в целом.