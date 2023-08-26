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Семьи Владикавказа получат деньги на первоклассников

Семьи Владикавказа получат деньги на первоклассников
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Владикавказ потратит 640 тыс рублей на социальную помощь жителям города, собирающим детей в первый класс. Выплаты получат 160 домохозяйств, относящихся к многодетным или малообеспеченным категориям семей.

Как рассказали сегодня в мэрии Владикавказа, городские власти по решению мэра Вячеслава Мильдзихова заплатят по 4 тыс рублей многодетным домохозяйствам, у которых в этом году дети идут в первый класс.

Речь идет о 160 семьях, список граждан, которые смогут получить эти деньги, уже создан Минтруда Северной Осетии. Уточняется, что социальную помощь смогут получить не только родители не менее чем трех детей, но и родители инвалидов, и семьи из нуждающихся слоев населения.

Таким образом, общая сумма выплат, которые мэрия Владикавказа направляет на помощь родителям первоклассников, составила 0,64 млн рублей. В мэрии подчеркнули, что эти деньги помогут семьям приготовить детей к школе.

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