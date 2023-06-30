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Международная школа для молодых ученых заработала во Владикавказе

Международная школа для молодых ученых заработала во Владикавказе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Во Владикавказе открылась международная школа-конференция. В частности, ученые обсудят изучения археологического, историко-культурного и документального наследия.

Молодые ученые из России, Японии, Судана и Узбекистана съехались во Владикавказ на открытие международной школы-конференции.

Об этом сообщила руководитель научно-образовательного центра «Гуманитарий» Северо- Осетинского института гуманитарных и социальных исследований (СОИГСИ) — филиала «Владикавказского научного центра РАН» Эльвира Гутиева.

«В этом году в школе-конференции принимают участие ученые как из российских регионов, так и из Японии, Судана, Узбекистана. Все они — специалисты в области истории, этнологии, культурологии, археологии, языкознания, фольклористики, литературоведения, социологии и других гуманитарных дисциплин»

– Эльвира Гутиева

Далее она отметила, что в рамках школы-конференции ученые рассмотрят этногенетические и этнокультурные процессы на территории Центрального Кавказа в эпоху древности и средневековья. Также планируется обсудить вопросы сохранения и изучения археологического, историко-культурного и документального наследия.

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