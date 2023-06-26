СОГУ будет готовить новых специалистов по четырем направлениям

Опубликовано: 5:18, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В новом учебном году в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова начнут готовить специалистов по четырем образовательным программам магистратуры.

С начала нового учебного года в Северо-Осетинском госуниверситете им. К.Л.Хетагурова (СОГУ) появятся четыре новые образовательные программы, сообщила проректор по учебной работе СОГУ Залина Загалова.

"Наш вуз открывает набор на одну новую образовательную программу бакалавриата "Педагогические науки" - профиль "Театральная педагогика" и три новые образовательные программы магистратуры: "Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения", "Индивидуализация физического развития" и "Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья". Уже с 1 сентября начнутся занятия по этим специальностям", - рассказала Загалова, передает ТАСС.

Специалистов по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) будут проходить на психолого-педагогическом факультете вуза, выпускники программы смогут диагностировать особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и работать в вузах и колледжах, институтах повышения квалификации психолого-педагогического профиля, в образовательных организациях, психолого-педагогических центрах и других организациях, помогающих различным категориям населения.

У абитуриентов СОГУ есть возможность выбрать из 37 направлений подготовки бакалавриата, 6 направлений специалитета, 28 магистерских программ и 1 программы ординатуры, добавила Загалова.