Вестник Кавказа

В Сочи загорелся многоэтажный дом

В Сочи загорелся многоэтажный дом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Силы регионального МЧС борются с огнем на площади 200 кв м в Сочи.

Сотрудники пожарно-спасательной службы приступили к ликвидации возгорания в многоэтажном жилом доме в Сочи, который расположен в дачном поселке, информирует МЧС по региону. 

Согласно оперативной сводке, возгорание зафиксировано в 17:50. Площадь пожара составила около 200 кв метров. К ликвидации огня привлечены порядка 40 сотрудников МЧС, также задействовано 15 единиц техники. 

Информации о причинах возгорания и пострадавших пока не поступало.

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