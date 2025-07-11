В Сочи загорелся многоэтажный дом

Силы регионального МЧС борются с огнем на площади 200 кв м в Сочи.

Сотрудники пожарно-спасательной службы приступили к ликвидации возгорания в многоэтажном жилом доме в Сочи, который расположен в дачном поселке, информирует МЧС по региону.

Согласно оперативной сводке, возгорание зафиксировано в 17:50. Площадь пожара составила около 200 кв метров. К ликвидации огня привлечены порядка 40 сотрудников МЧС, также задействовано 15 единиц техники.

Информации о причинах возгорания и пострадавших пока не поступало.