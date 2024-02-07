В Сочи усилят контроль за незаконным сбором мимозы

В Сочи в продаже начала появляться мимоза, мэрия города напоминает, что срывать цветы на клумбах и в несанкционированных местах запрещено, нарушение карается штрафом.

Ко Дню святого Валентина в Сочи начали продавать мимозу, к 8 марта спрос на желтые букеты возрастет, что может соблазнить предпринимателей на незаконный сбор цветов.

"В преддверии главного женского праздника – 8 марта администрация города Сочи усилит контроль за фактами несанкционированного сбора акации серебристой или мимозы, а также сохранности цветочного оформления на городских клумбах"

– мэрия курорта

Нарушителей ждут штрафы - от двух до 300 тыс рублей. Горожан просят сообщать о фактах срывания мимозы в парках и на других общественных территориях.