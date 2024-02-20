В Сочи такси с пассажирами протаранило ограждение и упало в овраг

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского такси во вторник случилось в Сочи.
По информации правоохранителей водитель машины потерял контроль и вылетел с магистрали. Такси пробило забор и оказалось в овраге. Такие данные были опубликованы в telegram‐канале МВД по Краснодарскому краю.
"ДТП произошло сегодня на улице Пятигорской города-курорта Сочи. Предварительно установлено, что водитель такси не справился с управлением, протаранил металлическое ограждение проезжей части и съехал в овраг"
– МВД по Краснодарскому краю
В результате происшествия потерпевшими оказались два пассажира автомобиля. Они были отправлены в больницу с различными травмами. При этом, отмечается, что водитель транспорта не ранен.
Личность пассажиров устанавливает полиция. По факту происшествия осуществляется проверка.