Вестник Кавказа

В Сочи такси с пассажирами протаранило ограждение и упало в овраг

В Сочи такси с пассажирами протаранило ограждение и упало в овраг
© Фото: МВД Краснодарского края
Авария с участием такси случилась сегодня в Сочи. В результате ДТП получили травмы два человека, которые ехали в качестве пассажиров в автомобиле. По информации оперативников, таксист потерял контроль во время вождения.

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского такси во вторник случилось в Сочи.

По информации правоохранителей водитель машины потерял контроль и вылетел с магистрали. Такси пробило забор и оказалось в овраге. Такие данные были опубликованы в telegram‐канале МВД по Краснодарскому краю.

"ДТП произошло сегодня на улице Пятигорской города-курорта Сочи. Предварительно установлено, что водитель такси не справился с управлением, протаранил металлическое ограждение проезжей части и съехал в овраг"

– МВД по Краснодарскому краю 

В результате происшествия потерпевшими оказались два пассажира автомобиля. Они были отправлены в больницу с различными травмами. При этом, отмечается, что водитель транспорта не ранен.

Личность пассажиров устанавливает полиция. По факту происшествия осуществляется проверка.

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