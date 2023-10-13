В Сочи распространяется смертельно ядовитый гриб

Гриб, который нельзя даже трогать, может вскоре широко разрастись в Сочи. Ярко-красный гриб с необычным запахом может быть смертельно опасен, предупреждают ученые.

Решеточник красный - редкий и ядовитый гриб, однако климат и погодные условия в Сочи благоприятствуют в этом году его разрастанию. Гостям и жителям города нужно быть начеку.

В 2023 году было замечено широкое распространение решеточника в сочинском парке "Дендрарий". В этом году ядовитый краснокнижник может занять большие территории.

Данный гриб ядовит настолько, что его нельзя даже трогать, он содержит несколько видов токсинов. Ярко-красный, решетчатый гриб обладает специфическим запахом, массово он может разрастись в Сочи уже в этом месяце.

"Обычно на побережье при нормальной погоде он где-то в апреле, в мае зацветает... Он прижился, это заграничный вид, он больше в южных районах. Но вот теперь будем ждать от него каких-то особенностей… Массовое разрастание возможно там, где позволят условия, в этом году это возможно"

– старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений КубГУ Даменник Кассанелли

Красный решеточник встречается не только на Кубани, но и в Подмосковье, на Алтае, в Ленинградской области, передает РИА Новости.