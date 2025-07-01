В Сочи после падения беспилотника погибла женщина и вспыхнул пожар

При падении обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Сочи погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения, сообщил в своем Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края.
"В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА по улице Авиационной один человек погиб и один получил тяжелые ранения"
- оперштаб Кубани
Женщина погибла на месте, а пострадавшую госпитализировали медики, обе женщины – жительницы города, в момент падения фрагментов дрона они находились на улице.
Падение обломков также привело к пожару, который вспыхнул на территории гаражного кооператива в том же районе курортного города. Огонь охватил несколько гаражей на площади в 200 кв м, однако прибывшие по вызову пожарные оперативно справились с возгоранием, сообщил оперштаб.
К счастью, обошлось без пострадавших, на месте ЧП сейчас работают специальные и экстренные службы.