В Сочи после падения беспилотника погибла женщина и вспыхнул пожар

Минувшей ночью в Адлерском районе Сочи из-за падения обломков БПЛА погибла женщина, а затем вспыхнул пожар, охвативший часть строений гаражного кооператива.

При падении обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Сочи погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения, сообщил в своем Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края.

"В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА по улице Авиационной один человек погиб и один получил тяжелые ранения"

- оперштаб Кубани

Женщина погибла на месте, а пострадавшую госпитализировали медики, обе женщины – жительницы города, в момент падения фрагментов дрона они находились на улице.

Падение обломков также привело к пожару, который вспыхнул на территории гаражного кооператива в том же районе курортного города. Огонь охватил несколько гаражей на площади в 200 кв м, однако прибывшие по вызову пожарные оперативно справились с возгоранием, сообщил оперштаб.

К счастью, обошлось без пострадавших, на месте ЧП сейчас работают специальные и экстренные службы.