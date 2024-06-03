Вестник Кавказа

В Сочи назвали самый высокий водопад региона

Водопад
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Сочи туристы могут увидеть более 150 водопадов различной высоты. Самый крупный из них - водопад Поликаря, напомнили в нацпарке.

В Сочинском национальном парке в этом сезоне туристам доступно более сотни водопадов, среди них крупнейший водопад Поликаря.

"В Сочинском национальном парке выявлено, описано и измерено 160 водопадов. Абсолютный рекордсмен по высоте - 72-метровый водопад Поликаря, расположенный на ручье Ржаном на горе Аибга"

– нацпарк

Эффектный водопад можно увидеть неподалеку от Красной Поляны, для посещения нужно приобрести пропуск в Сочинский нацпарк. В народе водопад Поликаря также называют "штаны" за его необычную форму.

В нацпарке напомнили, что наиболее полноводны и красивы водопады в период таяния снегов.

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