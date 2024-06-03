Туристы в Сочи смогут посетить истоки Мзымты

В Кавказском заповеднике открыли туристический маршрут на озеро Кардывач – в то место, где берет свое начало Мзымта - самая длинная и полноводная река России из впадающих в Черное море.

В Сочи открылся туристический маршрут на озеро Кардывач – место, где находятся истоки реки Мзымта, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

Теперь, оформив пропуск в заповедник и пограничный пропуск, туристы смогут увидеть красоты уникального заказника - пихтовый лес, поляны с раскидистыми яворами и бурные ручьи, которые снабжают водой самую известную реку Сочи, передает "АиФ-Юг".

На маршруте действуют жесткие ограничения – так, стоянка на пути разрешена только на Пихтовой и на самом озере.

Напомним, бурная Мзымта берет начало на южном склоне Главного Кавказского хребта на высоте 1837,9 м, в верховьях вытекает из высокогорных озер Верхний Кардывач и Кардывач, прорывается через хребет Аибга - Ачишхо, образуя Греческое ущелье, проходит через ущелье Ахцу, Ахштырское ущелье и впадает в Черное море у Адлера.