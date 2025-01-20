В школах и больницах Дона могут ввести карантин по ОРВИ

Ситуация с простудными заболеваниями на Дону остается тревожной: в регионе сохраняется тенденция к их росту, в связи с чем главный государственный санитарный врач области призвал быть готовыми к введению ограничений.

Главный государственный санитарный врач по Ростовской области Евгений Ковалев призвал правительство региона и местные власти ввести карантин в ряде учреждений региона из-за продолжающегося роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

"Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу в медицинских организациях и учреждений системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан до особого распоряжения... Ввести масочный режим в стационарных и амбулаторных медицинских организациях и социальных организациях всем форм собственности"

- Роспотребнадзор по Ростовской области

Ограничения могут коснуться и посетителей медучреждений и соцучреждений, исключение будет сделано лишь для тех, кто ухаживает за тяжелыми и лежачими пациентами и подопечными, передает "Интерфакс".

В случае, если число заболевших учеников в школах и воспитанников в детских садах региона превысит 20%, рекомендуется приостанавливать учебный процесс либо переводить учащихся на дистанционное обучение, а также усилить проведение дезинфекции на объектах общественного транспорта. Также могут быть отменены массовые и спортивные мероприятия, говорится в документе, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.