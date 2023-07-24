В СКФО выявили на треть больше торговцев оружием

Опубликовано: 19:32, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подпольная торговля оружием перестает быть выгодным бизнесом на Северном Кавказе: все больше таких "торговцев" попадают на скамью подсудимых, только в первом полугодии 2023 года раскрываемость таких преступлений выросла на треть.

Правоохранители в Северо-Кавказском федеральном округе СКФО) научились оперативно раскрывать преступления в сфере незаконного оборота оружия – только за первое полугодие число раскрытых преступлений значительно выросло, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по СКФО.

"За шесть месяцев этого года на 30,8% возросло число раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия"

- начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин

Тем не менее, правоохранителям еще предстоит сделать многое – дело в том, что "оружейников" становится все больше, и только с января по июнь в СКФО было зарегистрировано 724 таких преступления, а это рост на 11% в сравнении за тот же период годом ранее.