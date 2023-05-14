В Грузии задержали 14 торговцев оружием

Опубликовано: 15:29, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинские полицейские провели рейд по выявлению незаконного оружия, в ходе которого задержали 14 человек. У них изъяты девять пистолетов, карабин, винтовка, обрез, три охотничьих ружья, револьвер, автомат, пять гранат и сотни патронов.

Сотрудники грузинской полиции в Тбилиси и других регионах Грузии выявили 9 фактов незаконного приобретения, хранения и ношения оружия, задержав 14 человек, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Во время обысков задержанных, их домов и машин полиция изъяла девять пистолетов, карабин, винтовку, обрез, три охотничьих ружья, револьвер, автомат, пять гранат и несколько сотен патронов. Пятеро из задержанных в прошлом уже были судимы за различные преступления, передает Sputnik Грузия.

Тем задержанным, чью вину докажет следствие, грозит тюремное заключение на срок от трех до семи лет. Возраст задержанных колеблется от 31 года до 64 лет.