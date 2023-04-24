Друг убил друга во время ремонта в Грузии

Опубликовано: 22:00, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Убийца друга задержан в Аджарии. Мужчина подозревается в том, что насмерть забил товарища во время ссоры, которая произошла в ходе ремонта.

Житель Аджарии задержан полицией - он обвиняется в жестоком убийстве собственного друга, рассказали в МВД.

Преступление было совершено в Хелвачаури. Подозреваемый, 37-летний мужчина, во время ссоры с другом взял тупой предмет и стал бить им товарища по голове. От ударов 38-летняя жертва умерла на месте преступления.

Обвиняемый был пойман по горячим следам. Он может лишиться свободы на срок от 10 до 15 лет тюрьмы.

Дополнительные детали сообщают СМИ. Журналисты выяснили, что преступление произошло в селе Гантиади. Два друга поссорились, когда ремонтировали дом. Что стало причиной спора, пока не известно.