В СКФО создают карты сейсмоугроз для защиты городов

В регионах Северного Кавказа запустили разработку карт сейсмической опасности - это поможет прогнозировать последствия для населенных пунктов и инфраструктуры.

В СКФО стартовала разработка специальных карт, которые покажут степень уязвимости территорий к подземным толчкам. Об этом рассказал профессор Владислав Заалишвили, научный руководитель Геофизического института Владикавказского научного центра РАН.

Импульсом к активизации работ стало недавнее мощное землетрясение у берегов Камчатки, магнитуда которого достигла 8,8, подчеркнул профессор. Карты позволят точнее прогнозировать уровень разрушений, экономические потери и число пострадавших при возможных катаклизмах. Ведущие специалисты Северной Осетии уже заняты этой задачей.

В настоящее время ученые сотрудничают с коллегами из других республик Северного Кавказа - Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечни и соседних территорий, где наблюдается высокий уровень сейсмоактивности. В течение года планируется создать актуализированную версию карты сейсмического микрорайонирования Северной Осетии, которая заменит документ 2008 года.

Эксперт отметил, что создание таких инструментов позволит проектировать и возводить более устойчивые к землетрясениям здания, что значительно снизит ущерб и число жертв в таких сейсмоопасных зонах, как Сочи, Крым и южные области Северного Кавказа.