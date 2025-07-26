Аренда квартир на курортах СКФО оказалась почти вдвое дешевле гостиниц

: По информации Домклик, в курортных городах Северного Кавказа летом аренда жилья в частном секторе в среднем обходится туристам вдвое дешевле, чем проживание в отелях.

В летние месяцы туристы на курортах Северного Кавказа чаще выбирают аренду квартир - как показало исследование сервиса Домклик, такой вариант размещения в среднем почти вдвое выгоднее проживания в отеле.

По данным сервиса, специалисты проанализировали цены на жилье в популярных туристических направлениях СКФО за июнь-июль 2025 года. Сравнение проводилось между стоимостью стандартного номера в отеле категории 3* и аренды квартиры посуточно.

Наиболее существенная разница зафиксирована в Кисловодске, Геленджике, Сочи, Зеленоградске и Светлогорске. В этих местах стоимость проживания в отеле превышает цену аренды квартиры более чем на 90%, что составляет не менее 5 тыс рублей.

В Пятигорске, Ессентуках и Дербенте гостиничные номера обходятся в среднем на 71% дороже арендуемого жилья.

Минимальный ценовой разрыв зафиксирован в Минеральных Водах - около 25%, или 1,1 тыс рублей.