В Симферополе тушат пожар на складе бытовой косметики

Сегодня ранним утром в Симферополе вспыхнул склад, на котором хранилось оборудование для салонов красоты – потенциально горючие материалы, огонь охватил площадь в 650 квадратных метров и мог переброситься на соседние здания.

Сегодня ранним утром в столице Крыма вспыхнул склад, на котором хранилось оборудование и средства косметики для местных салонов красоты, сообщило в своем Telegram-канале МЧС России.

"Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 4:50 мск, на место пожара были немедленно отправлены пожарно-спасательные подразделения, которые определили: огонь охватил площадь в 650 кв м. Есть угроза распространения огня на соседние здания и сооружения"

- МЧС России

Только спустя два часа, в 6:56 мск, огонь был локализован – для более эффективного пожаротушения спасателям пришлось разобрать кровлю складского ангара и организовать подвоз воды, сейчас огнеборцы продолжают проливку складских помещений, - сообщили в МЧС.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, добавили в МЧС.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в Крыму установилась по-летнему жаркая погода, на сегодня крымские синоптики спрогнозировали аномальное тепло в 26-31 градус, причем осадков на полуострове не ожидается.