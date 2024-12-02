В Северной Осетии закрыли Транскам

Транскам временно закрыли в Северной Осетии для всех видов транспорта.

МЧС по Северной Осетии информирует о временном прекращении движения транспорта на Транскавказской автомагистрали (Транскам) с 21:30 мск 15 июля.

"Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 21:30 мск 15 июля до особого распоряжения" – ГУ МЧС по региону

Сообщается, что дорога закрыта из-за невозможности обеспечить безопасный проезд.

Отметим, что Транскам является единственной автомагистралью, которая ведет из РФ в Южную Осетию.