В Северной Осетии вырастет прожиточный минимум

Размер прожиточного минимума вырастет в Северной Осетии. Об этом сообщила представитель Минтруда.
Замминистра труда Северной Осетии поделилась радостной новостью: в республике вырастет величина прожиточного минимума.
«Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составит 13 908 рублей; для трудоспособного населения – 15 160 рублей; для пенсионеров – 11 961 рублей; для детей – 13 491 рублей»
– Анджела Мамаева.
Напомним, что с 1 июня прошлого год МРОТ в республике вырос до 15 279 рублей, а уже в этом году данная сумма превысила 16 тыс рублей.
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