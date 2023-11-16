Вестник Кавказа

В Северной Осетии вырастет прожиточный минимум

В Северной Осетии вырастет прожиточный минимум
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Размер прожиточного минимума вырастет в Северной Осетии. Об этом сообщила представитель Минтруда.

Замминистра труда Северной Осетии поделилась радостной новостью: в республике вырастет величина прожиточного минимума.

«Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составит 13 908 рублей; для трудоспособного населения – 15 160 рублей; для пенсионеров – 11 961 рублей; для детей – 13 491 рублей»

– Анджела Мамаева.  

Напомним, что с 1 июня прошлого год МРОТ в республике вырос до 15 279 рублей, а уже в этом году данная сумма превысила 16 тыс рублей.

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