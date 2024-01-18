В Северной Осетии стартовал конкурс на самый вкусный торт «Владикавказ»

Столица Северной Осетии отмечает юбилей, в честь которого в республике проводится конкурс кондитеров-профессионалов и любителей. Участникам предстоит представить на суд публики торт под названием «Владикавказ».

В честь 240-летнего юбилея, все желающие могут поучаствовать в конкурсе на лучший торт под названием «Владикавказ». Рецепт можно отправить организаторам до 1 февраля.

«Условия конкурса не меняются, мы просто даем возможность всем, кто хотел поучаствовать, но не успел подать заявку, принять участие в кулинарном соревновательном процессе. Даты второго этапа и финал также сдвигаются. Имя победителя мы узнаем, ориентировочно, 15 февраля»

– начальник управления культуры АМС Владикавказа Руслан Марзоев.

По его словам, нужно прислать не только фото и его рецепт, но также на видео отразить все этапы приготовления лакомства с граммовками и техкартой. Это необходимо для того, чтобы каждый мог испечь дома точно такой же торт. Выбирать лучшего из лучших будет компетентное жюри.