Аэропорт Владикавказ встретил рекордное число пассажиров

Благодаря оптимизации работы аэропорт во Владикавказе поставил рекорд по пассажиропотоку. Этот показатель вырос в 2023 году на 15% по сравнению с 2022 годом.

Единственный аэропорт Северной Осетии отметился небывалой продуктивностью в ушедшем, 2023 году. Так, по данным пресс-службы воздушной гавани, в минувшем, 2023 году было перевезено на 15% пассажиров больше, чем в 2022 году.

«В 2023 году аэропорт Владикавказ перевез 916 552 пассажира, что на 15% больше, чем в 2022 году. Пассажиропоток по внутренним направлениям составил 847 691 пассажир, что на 10% больше, чем в 2022 году, а по международным направлениям — 68 861 человек, что на 141% больше, чем в 2022-м»

– пресс-служба аэропорта

Уточняется, что росту пассажиропотока, в частности, способствовало расширение географии полетов. Кроме того, воздушная гавань открыла новый терминал, а в летнее время работала в режиме 24/7.