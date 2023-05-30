В Северной Осетии снесут частично обрушившийся мост через Терек

Опубликовано: 13:02, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: скриншот с видео пресс-службы главы Северной Осетии

Техническое состояние частично обрушившегося в Пригородном районе Северной Осетии 100-метрового моста таково, что его проще снести и построить новый, чем пытаться восстановить оставшееся, написал глава региона Сергей Меняйло.

Власти Северной Осетии решили снести 100-метровый мост через Терек в Пригородном районе республики, два пролета которого обрушились накануне вечером: вместо него будет построен новый мост, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Поврежденный мост будет демонтирован. Прочность оставшихся частей вызывает серьезные сомнения. Поэтому восстанавливать мостовой переход не будем. Построим новый. Все мосты в Северной Осетии будут обследованы. Особое внимание уделим очистке русел рек и берегоукрепительным работам", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.

"В республике введен режим повышенной готовности, который будет действовать до завершения демонтажных работ. На подъездах к мосту выставлены посты ГИБДД и установлены светоотражающие знаки, указывающие пути объезда"

- Меняйло

Как установили специалисты, обрушение двух пролетов моста произошло из-за подмыва средней опоры, но к счастью это не критично, поскольку объезд моста возможен по федеральной трассе "Обход Владикавказа" рядом с селением Алханчурт.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", накануне поздно вечером в Северной Осетии обрушились два пролета автомобильного моста, соединяющего селения Ногир и Михайловское. К счастью, обошлось без пострадавших.