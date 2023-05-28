В Северной Осетии проверят все энергообъекты

Все энергообъекты Северной Осетии, которые не входят в группу "Россети Северный Кавказ", будут проверены. Цель проверки – их вхождение в состав Россетей.
Комплексная проверка состояния сетевых активов, которые не входят в группу "Россети Северный Кавказ", проведут специалисты в Северной Осетии. Цель проверки – консолидация энергообъектов с Россетями.
Данную инициативу предложила директор департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева.
"Для проведения этой работы предложено создать комиссию с участием представителей региональных органов власти, энергокомпаний, а также независимых экспертов"
– пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.
В сообщении отметили, что власти республики намерены проанализировать опыт других субъектов в данном вопросе.