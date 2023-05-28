В Северной Осетии проверят все энергообъекты

Опубликовано: 8:45, 28 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Все энергообъекты Северной Осетии, которые не входят в группу "Россети Северный Кавказ", будут проверены. Цель проверки – их вхождение в состав Россетей.

Комплексная проверка состояния сетевых активов, которые не входят в группу "Россети Северный Кавказ", проведут специалисты в Северной Осетии. Цель проверки – консолидация энергообъектов с Россетями.

Данную инициативу предложила директор департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева.

"Для проведения этой работы предложено создать комиссию с участием представителей региональных органов власти, энергокомпаний, а также независимых экспертов"

– пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

В сообщении отметили, что власти республики намерены проанализировать опыт других субъектов в данном вопросе.