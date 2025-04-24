В Северной Осетии для транспорта закрылся Транскам

Транскам закрыли в Северной Осетии в четверг вечером для всего транспорта. Открыть дорогу планируется утром 16 мая.
МЧС по Северной Осетии сообщает об остановке движения транспорта на Транскавказской автомагистрали (Транскам) до утра 16 мая.
"Запрещено движение всех автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 17:00 мск 15 мая до 08:00 мск 16 мая"
– ГУ МЧС по региону
Проезд закрыт в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ", на автомагистрали невозможно обеспечить безопасный проезд.