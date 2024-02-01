В Северной Осетии будут развивать туризм среди школьников

Русское географическое общество будет развивать школьников с помощью туризма в Северной Осетии. Совместно с властями республики РГО будет организовывать познавательные лекции и экскурсии для детей.

Власти Северной Осетии совместно с Русским географическим обществом намерены способствовать развитию туризм среди школьников в регионе. Информацию об этом озвучил вице-президент РГО Артем Манукян в ходе встречи попечительского совета организации.

РГО планирует организовать для школьников обучающие лекции и экскурсии по самым интересным местам республики.

"Мы говорим о развитии детского туризма на основе историко-культурного наследия, где дети могли бы иметь возможность постоянно выезжать на какие-то достопримечательности и там организовать образовательный процесс с участием действительно хороших лекторов и учителей. Это вызовет интерес детей к истории родного края, ее уникальности, сподвигнет к изучению ее особенностей. Таким образом, у них повысится мотивация узнавать и открывать что-то новое о своей стране, поэтому над этим стоит поработать"

– Артем Манукян

Отмечается, что Северная Осетия уже принялась работать в этой сфере. В частности, в июле этого года в республике должен состояться Всероссийский слет юных туристов, на который съедутся школьники со всей страны.

Кроме этого, власти региона создали 12 маршрутов для детей, которые представит Русскому географическому обществу.