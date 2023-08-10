В Рустави началась инновационная добыча нефти и газа

Нефтедобыча по новой технологии стартовала в районе города Рустави в Грузии.
Месторождение находится в 15 км от столицы, возле поселка Мтисдзири. Компания Block Energy обеспечивает местное население работой, а добычу ведет по передовой технологии горизонтальных скважин. Такая методика позволила вдвое увеличить добычу.
"Компания должна была пробурить шесть скважин в рамках первой фазы, и пять из них уже пробурены. Используемая компанией технология горизонтального бурения приводит к увеличению производительности в несколько раз, что и наблюдалось при обработке пяти действующих скважин"
– первый замминистра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе
В перспективе горизонтально буриться будут не только нефтяные, но и газовые скважины на объекте.