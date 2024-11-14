Вестник Кавказа

В Ростове четыре района остались без света

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ростове-на-Дону жители четырех районов остались без света. Восстановить подачу электроэнергии власти пообещали до конца дня.

В четырех районах Ростова-на-Дону частично прекращена подача электроэнергии, передал глава города Алексей Логвиненко. 

Сообщается, что причиной инцидента стало единовременное отключение трех высоковольтных линий. 

"В связи с одновременным отключением трех высоковольтных линий электропередачи в районе Змиевской балки частично прекращено электроснабжение на территории Советского, Железнодорожного, Ленинского и Октябрьского районов Ростова"

– Алексей Логвиненко

Сотрудники аварийной службы уже начали работы по восстановлению подачи света. Ожидается, что подача электроэнергии будет восстановлена до конца дня.

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