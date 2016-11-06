В Ростове будут работать радиостанции "Наше радио" и "Русский хит"

Любители русского рока и популярных эстрадных хитов в Ростове-на-Дону уже в этом году могут насладиться вещанием двух радиостанций, работающих в диапазоне FM и наполненных качественной музыкой в стереорежиме.

По итогам заседания Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию (ФКК) в Ростове-на-Дону в нынешнем 2025 году начнут вещание две новых музыкальных радиостанции.

Для любителей русского рока на частоте 92,8 МГц FM заработает радиостанция "Наше радио", насыщенная качественной музыкой российских рокеров – она уже вещает в регионе на УКВ-диапазоне, ее передачи транслирует местный вещатель "Тихий Дон". В России "Наше радио" вещает уже более чем в 100 городах, передает "АиФ-Ростов".

Передачи еще одной радиостанции, которая начнет вещание на частоте 96,1 МГц FM - "Русский хит" – рассчитаны на любителей современной популярной музыки. Песни здесь тоже будут звучать на русском - причем как новые, так и "золотые" хиты российской эстрады. Ростов станет 28-м городом вещания радиостанции.

Напомним, в минувшем 2024 году в Ростове-на-Дону тоже начали вещание сразу две радиостанции - музыкальная "Гордость" и новостной FM-радиоканал Sputnik. Также в начале ноября вместо "Радио 7" в диапазоне FM начало вещать "Радио шансон".