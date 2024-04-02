Вестник Кавказа

В Россию пришел международный туроператор OneClick Travel

Таиланд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На рынке турбизнеса в России появился новый игрок - OneClick Travel. Туроператор предлагает туры в Египет, Китай, Вьетнам, Таиланд, Турцию.

Международный туристический оператор OneClick Travel начал работать в России. Он предлагает россиянам зарубежные пляжные направления, передает АТОР.

Компания приступила к работе в России в марте. Оператор подготовил для россиян блочные туры в Египет на самолетах компании Red Sea Airlines (Москва - Шарм-эль-Шейх), в китайский Хайнань - перелет из Москвы через Казахстан, во Вьетнам - также из Москвы с пересадкой в Казахстане, в Нячанг туристов доставляют самолеты SCAT Airlines. Туры во Вьетнам у нового туроператора доступнее, чем у конкурентов благодаря продуманной логистике.

Также есть пакетные предложения на отдых в Турции - Анталья, туры в Таиланд.

OneClick Travel уже сообщает о большом спросе на туры в Египет. Ожидается, что и другие направления заинтересуют россиян, в том числе благодаря разумным и прозрачным ценам.

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