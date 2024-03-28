Российские туристы стали бояться ездить в Египет

Спрос на круизы и экскурсии в Египте среди россиян сократился почти в два раза. Туристы опасаются за свою безопасность на фоне продолжающегося конфликта в Газе.

Конфликт между Сектором Газа и Израилем сказывается на турпотоке в Египет - россияне опасаются отдыхать поблизости от "горячей" зоны.

"К сожалению, с октября прошлого года экскурсионный Египет, как и Иран, заметно просели в объемах: видимо, людей беспокоят события на Ближнем Востоке. Продажи значительно хуже, чем в предыдущие два года"

– коммерческий директор компании "Открытие" Софья Гаврилова

Аномально низкий спрос привел к тому, что на круизы по Нилу компании Sonesta в начале 2024 года на весну были сделаны скидки 10%, тогда как обычно о скидках речи не идет - все каюты и круизы бывают раскуплены сильно заранее.

В туркомпании отметили, что скидки на обычно востребованный круизный отдых говорят о том, что не только российские, но и другие интуристы не спешат на отдых в Египет в период ближневосточного конфликта.

"Объемы продаж экскурсионных туров в Египет в этом году снизились практически в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Думаю, это связано и с арабо-израильским конфликтом, и с ростом цен"

– гендиректор компании Startour Мария Новикова

Российский союз туриндустрии, исходя из данных туркомпаний, констатирует, что ситуация в регионе складывается не в пользу туризма в Египте.