В России зарегистрирована антикоронавирусная вакцина для детей

Опубликовано: 12:01, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минздрав зарегистрировал COVID-вакцину для детей 6-11 лет, разработанную в центре Гамалеи. После доработки она будет защищать маленьких россиян не только от старых, но и от новых штаммов болезни.

Минздрав России зарегистрировал вакцину для профилактики коронавируса у детей от 6 до 11 лет, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, она уже включена в государственный реестр лекарственных средств.

Гам-КОВИД-Вак-Д комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2, показана детям от 6 до 11 лет включительно и вводится внутримышечно дважды с интервалом в 21 день, говорится в рекомендациях по ее применению, передает РИА Новости.

Состав препарата неокончательный – его изменят для того, чтобы она давала защиту от новых штаммов, но это будет сделано уже после регистрации по ускоренной процедуре, сообщил ранее директор центра Александр Гинцбург.