В России запустят речной круиз длиной в месяц

В конце лета в РФ будет запущен самый долгий круиз по рекам. Продолжительность путешествия в рамках "Сказки странствий" составит 30 дней, туристы побывают в 30 городах.

В этом году россияне в рамках внутреннего туризма получат возможность отправиться в самый продолжительный речной круиз в истории.

"Сказка странствий" предлагает провести в круизе 30 дней, за это время путешественники увидят 30 городов. Туристы посетят Углич, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Ростов, Астрахань, Самару, Йошкар-Олу, Кострому и другие российские города. Старт из Москвы. Теплоход будет идти по таким рекам, как Волга, Кама, Дон.

Полный круиз продлится с 24 августа по 22 сентября. Туристы имеют возможность отправить в круиз на половину срока - местом высадки и посадки будет Ростов-на-Дону, 8 сентября.

Судно рассчитано на 146 пассажиров, минимальная стоимость 30-дневного круиза - 258,8 тыс рублей.