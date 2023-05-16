В России задумались о прямой доставке почты в Грузию

В "Почте России" в скором времени обсудят вариант с прямой авиаперевозкой почты в Грузию. На сегодняшний день она осуществляется через другие страны.
В "Почте России" оперативно обсудят возможность прямой доставки почтовых отправлений в Грузию, рассказали в пресс-службе компании.
Там подчеркнули, что сейчас авиапочта может попасть из РФ в Грузию транзитом через другие страны, но после того, как между Москвой и Тбилиси появится стабильное авиасообщение, будет возможность организовать прямую доставку в Грузию, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в ближайшую пятницу авиакомпания "Азимут" запустит ежедневные прямые рейсы между столицами двух стран.