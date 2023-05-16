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В России задумались о прямой доставке почты в Грузию

В России задумались о прямой доставке почты в Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В "Почте России" в скором времени обсудят вариант с прямой авиаперевозкой почты в Грузию. На сегодняшний день она осуществляется через другие страны.

В "Почте России" оперативно обсудят возможность прямой доставки почтовых отправлений в Грузию, рассказали в пресс-службе компании.

Там подчеркнули, что сейчас авиапочта может попасть из РФ в Грузию транзитом через другие страны, но после того, как между Москвой и Тбилиси появится стабильное авиасообщение, будет возможность организовать прямую доставку в Грузию, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ближайшую пятницу авиакомпания "Азимут" запустит ежедневные прямые рейсы между столицами двух стран.

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