В России задумались о прямой доставке почты в Грузию

Опубликовано: 18:54, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В "Почте России" в скором времени обсудят вариант с прямой авиаперевозкой почты в Грузию. На сегодняшний день она осуществляется через другие страны.

В "Почте России" оперативно обсудят возможность прямой доставки почтовых отправлений в Грузию, рассказали в пресс-службе компании.

Там подчеркнули, что сейчас авиапочта может попасть из РФ в Грузию транзитом через другие страны, но после того, как между Москвой и Тбилиси появится стабильное авиасообщение, будет возможность организовать прямую доставку в Грузию, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ближайшую пятницу авиакомпания "Азимут" запустит ежедневные прямые рейсы между столицами двух стран.