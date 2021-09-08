В России ускорилось снижение численности населения

В 2024 году численность населения в стране сокращается быстрее, чем в 2023 году. Ускорилась убыль населения, еще сильнее упала рождаемость.

В этом году в России тенденция не изменилась: идет снижение численности населения, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Убыль населения составила 312,5 тыс человек, на 49 тыс больше, чем в прошлом году. Родилось 599 тыс детей, на 16 тыс меньше, чем в прошлом году"

– Анна Кузнецова

Также с начала года в стране совершено меньше бракосочетаний, чем в 2023 году. В этом году в законный брак вступили 359 тыс пар, это на 11,5 тыс меньше прошлогодних данных. Через 75 лет в РФ будут проживать в основном пожилые люди, а население, по прогнозу ООН, снизится на 20 млн, добавила она, выступая в Сочи на демографическом форуме.