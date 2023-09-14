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В России стартуют исследования обновленной вакцины от коронавируса

В России стартуют исследования обновленной вакцины от коронавируса
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минздрав РФ разрешил клинические исследования обновленной антикоронавирусной вакцины "Спутник V", которая теперь сможет защитить от новых штаммов опасной болезни.

Минздрав России разрешил провести клинические исследования вакцины "Спутник V" с измененным составом, говорится в соответствующем реестре министерства.

"Цель клинического исследования: оценка безопасности, реактогенности и иммуногенности векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 Гам-КОВИД-Вак с измененным антигенным профилем у взрослых добровольцев"

- реестр клинических исследований Минздрава РФ

Также выдано разрешение на проведение клинических исследований обновленной вакцины против коронавируса для детей 12-17 лет. Завершатся все исследования 31 декабря 2024 года.

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