В России стартуют исследования обновленной вакцины от коронавируса

Минздрав РФ разрешил клинические исследования обновленной антикоронавирусной вакцины "Спутник V", которая теперь сможет защитить от новых штаммов опасной болезни.
Минздрав России разрешил провести клинические исследования вакцины "Спутник V" с измененным составом, говорится в соответствующем реестре министерства.
"Цель клинического исследования: оценка безопасности, реактогенности и иммуногенности векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 Гам-КОВИД-Вак с измененным антигенным профилем у взрослых добровольцев"
- реестр клинических исследований Минздрава РФ
Также выдано разрешение на проведение клинических исследований обновленной вакцины против коронавируса для детей 12-17 лет. Завершатся все исследования 31 декабря 2024 года.