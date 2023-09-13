До Армении добрался новый подвид омикрон-штамма COVID-19

Опубликовано: 23:42, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минздрав Армении сообщил об обнаружении в стране нового подвида омикро-штамма коронавируса. Там заявили, что количество заболевших инфекцией растет.

В Армении обнаружен новый подвид варианта штамма "омикрон" коронавирусной инфекции "Акрукс", сообщает пресс-служба Минздрава этой страны.

В ведомстве заявили, что за последнюю неделю количество выявленных случаев заражения болезнью растет. Так, 12 сентября ковидом заболел 71 человек.

Министерство предупредило граждан о скором росте заболевших ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Там напомнили, что вакцинация является лучшим средством защиты от болезней.