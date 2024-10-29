Вестник Кавказа

В России полюбили казахстанские пряности

Специи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия стала крупнейшим потребителем казахстанских специй и пряностей, нарастив их импорт в 10 раз за 11 месяцев минувшего 2024 года и поставив рекорд по их закупкам.

Россия поставила новый рекорд по закупкам казахстанских специй и пряностей, за 11 месяцев минувшего 2024 года резко нарастив их закупки в 10 раз, подсчитали казахстанские статистики.

Общий объем импортированных в РФ пряностей составил 7,3 тыс т, а преобладали среди них готовые наборы молотых специй - 94% отгрузок, выведя Россию в крупнейшие покупатели таких продуктов у казахстанских аграриев, передает Sputnik Казахстан.

По категориям больше других Россия покупала у Казахстана дробленый и молотый перец - 372 т, также большой популярностью у россиян пользуется казахстанская корица – ее закупили 33 т.

Покупают и другие пряности, но их объемы не столь значительны – так, на российские прилавки из Казахстана отправлены по 4 т мускатного ореха и семян кориандра.

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