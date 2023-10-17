В России начался сезон мандаринов

Через Краснодарский край в РФ привезти больше 16 тыс тонн мандаринов нового урожая. Такую цифру озвучили в краевом управлении Россельхознадзора. Отмечается, что поставки были совершены из Ирана, Турции и Абхазии. Самая большая партия мандаринов пришла из Турции – 16,7 тыс тонн. Абхазских фруктов существенно меньше – всего 20 партий весом 70,4 тонны. Иранские цитрусовые приехали в объеме 18,9 тонн.
Представители Россельхознадзора рассказали, что все цитрусовые прошли санитарный контроль и в некоторых партиях выявлены недопустимые нарушения. В частности, найдены несколько случаев заражения насекомыми. Были обнаружены плодовая муха и муха-горбатка, которые внесены в карантинный список. Зараженные фрукты возвращены поставщикам.
Ранее сообщалось, что первые партии мандаринов были ввезены еще на прошлой неделе из Абхазии. Кроме цитрусовых предприниматели начали ввозить абхазские фейхоа и лимоны.