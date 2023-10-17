В России начался сезон мандаринов

Опубликовано: 13:29, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Свыше 16 тыс тонн мандаринов завезли в РФ из Турции, Ирана и Абхазии. Больше всего на российских прилавках будет турецких цитрусов.

Через Краснодарский край в РФ привезти больше 16 тыс тонн мандаринов нового урожая. Такую цифру озвучили в краевом управлении Россельхознадзора. Отмечается, что поставки были совершены из Ирана, Турции и Абхазии. Самая большая партия мандаринов пришла из Турции – 16,7 тыс тонн. Абхазских фруктов существенно меньше – всего 20 партий весом 70,4 тонны. Иранские цитрусовые приехали в объеме 18,9 тонн.

Представители Россельхознадзора рассказали, что все цитрусовые прошли санитарный контроль и в некоторых партиях выявлены недопустимые нарушения. В частности, найдены несколько случаев заражения насекомыми. Были обнаружены плодовая муха и муха-горбатка, которые внесены в карантинный список. Зараженные фрукты возвращены поставщикам.

Ранее сообщалось, что первые партии мандаринов были ввезены еще на прошлой неделе из Абхазии. Кроме цитрусовых предприниматели начали ввозить абхазские фейхоа и лимоны.