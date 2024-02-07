В России аэропорты могут закрыть для провожающих

Вход в российские авиагавани для провожающих и встречающих могут запретить. Министерство транспорта работает над новыми правилами безопасности.

Аэропорты на территории РФ могут закрыться для провожающих и встречающих, пускать внутрь будут только пассажиров рейсов и сотрудников, если соответствующее предложение Минтранса будет одобрено.

Согласно составленному ведомством законопроекту, в авиагавани не будут иметь доступа физлица "без проездных, перевозочных документов, постоянных, разовых пропусков". Новые правила безопасности могут вступить в силу уже в этом году - с 1 сентября.

Также в Минтрансе считают необходимым усилить безопасность за счет подразделений вневедомственной охраны Росгвардии.

И сотрудники Росгвардии, и работники подразделений транспортной безопасности смогут находиться на территории аэропортов с оружием.

В настоящее время предложение проходит оценку регулирующего воздействия. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.