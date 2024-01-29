Сочинский аэропорт стал лучшим в стране

Авиагавань Сочи стала победителем премии "Воздушные ворота России". Аэропорт был выбран лучшим среди воздушных гаваней страны с пассажиропотоком свыше 6 млн.
Авиагавань Сочи получила статус "Лучшего аэропорта года" на премии "Воздушные ворота России".
В номинации участвовали аэропорты с пропускной способностью свыше 6 млн клиентов. Такую информацию предоставили в пресс-службе сочинской авиагавани.
В прошлом году самые южные ворота России приняли свыше 13 млн человек.
Из сочинской авиагавани можно улететь в 58 регионов РФ и 27 стран.
Уточняется, что три года назад южный авиахаб уже получал подобную награду в категории авиахабов от 10 млн пассажиров.