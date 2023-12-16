В Роскачестве назвали лучшую и худшую красную икру

Какую красную икру купить к Новому году? В Роскачестве назвали лучшие из представленных на рынке образцов. Победу одержала икра, произведенная в Санкт-Петербурге, Подмосковье и Москве.

Предновогоднее исследование красной икры провели эксперты Роскачества.

Лучшей стала икра марок «Очень» («Путина»), «Русское море», «Тунайча».

Икра, которую специалисты, назвали худшей: «Сахалин рыба», «Форвад-С», «Меридиан». В продукте обнаружены кишечная палочка, микробы, маркировка по жиру и белку не соответствует фактическому содержанию.

Всего в 2023 году было исследовано 24 вида икры лососевых рыб отечественных производителей, из них пять изготовлены по ГОСТу.

Ни в одном из образцов не найдено красителей, запрещенных консервантов, сальмонеллы, паразитов.

Закупочная цена образцов составила от 421 до 1350 рублей за 100 грамм икры.