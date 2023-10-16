В РФ отменили пошлину на ввоз куриного мяса

Чтобы добиться устойчивости цен на мясо кур, власти РФ решили отказаться от таможенной пошлины на его ввоз.

Российские власти приняли решение отменить таможенную пошлину на импорт мяса кур в Россию. Эта мера позволит стабилизировать стоимость продукции на российском рынке. Об этом рассказали в пресс-службе правительства РФ.

Отмечается, что новые правила будут действовать весь следующий год.

Минсельхоз РФ проследит за выдачей необходимых документов для импорта продукции на территорию страны.

Ранее Совет ЕЭК устанавливал льготы на ввоз куриного мяса в РФ.