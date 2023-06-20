В результате отравления алкоголем в Иране пострадали свыше 180 человек

Опубликовано: 17:54, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Число пострадавших от отравления алкоголем в иранской провинции Альборз превысило 180 человек. Сообщается также о полутора десятках погибших.

В Иране продолжает расти число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем. Об этом рассказал во вторник вечером президент Университета медицинских наук провинции Альборз, в которой и зафиксировали массовые случаи отравления.

По словам Шахрама Саяди, сейчас известно о 182 пострадавших и 15 погибших.

Кроме того, он подчеркнул, что госпитализация потребовалась 40 местным жителям, 5 из них сейчас находятся в реанимации.