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В результате отравления алкоголем в Иране пострадали свыше 180 человек

В результате отравления алкоголем в Иране пострадали свыше 180 человек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Число пострадавших от отравления алкоголем в иранской провинции Альборз превысило 180 человек. Сообщается также о полутора десятках погибших.

В Иране продолжает расти число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем. Об этом рассказал во вторник вечером президент Университета медицинских наук провинции Альборз, в которой и зафиксировали массовые случаи отравления.

По словам Шахрама Саяди, сейчас известно о 182 пострадавших и 15 погибших.

Кроме того, он подчеркнул, что госпитализация потребовалась 40 местным жителям, 5 из них сейчас находятся в реанимации.

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