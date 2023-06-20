Опубликовано: 13:07, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Иране резко увеличилось количество пострадавших от суррогатных спиртных напитков. На сегодняшний день отравились 175 человек, из них 13 - погибли.

Глава Университета медицинских наук иранской провинции Альборз Шахрам Саяди заявил о росте количества погибших и пострадавших в результате потребления суррогатных спиртных напитков.

По его словам, на сегодняшний день 13 человек стали жертвами метанола, еще 175 - отравились. Помимо них, еще пятеро пострадавших лежат в отделении интенсивной терапии. Также он сообщил, что количество нуждающихся в госпитализации составило 35.

Кроме того, командующий силами правопорядка в Альборзе Хамид Хадаванд рассказал о поимке шести распространителей суррогата в провинции.

Алкоголь в Иране

В Исламской Республике Иран распитие алкоголя карается восьмидесятью ударами плетью. За реализацию спиртных товаров в Иране можно лишиться пальца, а то и всей руки.