Северный Кавказ откроют для иранских туристов

Опубликовано: 17:32, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже в июле Россия и Иран намерены ввести безвизовый режим для туристов, и одной из первых точек притяжения гостей из ИРИ станут курорты Северного Кавказа – соглашение об этом стороны подписали сегодня на полях ПМЭФ.

Единый институт управления Северного Кавказа АО "Кавказ. РФ" и Исламская Республика Иран сегодня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморандум о взаимопонимании в совместном развитии въездного и выездного туризма, сообщает Telegram-канал Кавказ. РФ.

Северный Кавказ станет точкой притяжения туристов из Ирана. Меморандум о взаимопонимании в присутствии министра экономического развития РФ Максима Решетникова подписали Андрей Юмшанов, генеральный директор Кавказ.РФ, Рафии Хорматолла, председатель совета директоров Ассоциации воздушного транспорта и туристических агентств Исламской Республики Иран, Леонид Ложечко, председатель Российско-Иранского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ.

"Вместе мы договорились развивать въездной и выездной туризм в наших государствах, создавать инновационные турпродукты, организовывать турмаршруты, обмениваться экспертами и расширять кадровый потенциал"

- Кавказ.РФ

Уже в июле для туристов России и Ирана заработает безвизовый режим, сейчас граждане обеих стран могут путешествовать на самолетах, а в ближайшей перспективе планируется освоить морские перевозки через Каспийское море.

"Мы уверены, что граждане Ирана по достоинству оценят кавказское гостеприимство"

- Максим Решетников