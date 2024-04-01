В рамках дела в отношении главы "Дагэнерго" арестовали восемь человек

Главный фигурант уголовного дела арестован на несколько месяцев по подозрению в хищении крупной денежной суммы. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Число заключенных под стражу в рамках уголовного дела в отношении руководителя компании "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") достигло 8 человек. Об этом рассказали накануне в Советском районом суде.

"Постановлением суда от 3 апреля 2024 года Магомедхабиб Мухумаев заключен под стражу сроком на два месяца. <...> Также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще 7 фигурантов"

– пресс-служба суда

Глава филиала был арестован на несколько месяцев по подозрению в хищении почти 3 млрд рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, а также крупный штраф.