Вестник Кавказа

В рамках дела в отношении главы "Дагэнерго" арестовали восемь человек

В рамках дела в отношении главы "Дагэнерго" арестовали восемь человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главный фигурант уголовного дела арестован на несколько месяцев по подозрению в хищении крупной денежной суммы. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Число заключенных под стражу в рамках уголовного дела в отношении руководителя компании "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") достигло 8 человек. Об этом рассказали накануне в Советском районом суде.

"Постановлением суда от 3 апреля 2024 года Магомедхабиб Мухумаев заключен под стражу сроком на два месяца. <...> Также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще 7 фигурантов"

– пресс-служба суда

Глава филиала был арестован на несколько месяцев по подозрению в хищении почти 3 млрд рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, а также крупный штраф.

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