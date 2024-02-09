Вестник Кавказа

В Приэльбрусье появится тренировочный центр для спортсменов

Чегемские водопады
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В горах Кабардино-Балкарии через 5-6 лет появится тренировочный центр. Заниматься в нем смогут российские сборные по зимним видам спорта.

У подножья горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии в ближайшие годы будет построен центр для тренировки российских спортсменов.

"Для развития инфраструктуры спорта на период 2025-2030 годов с федеральным софинансирование планируется создать в Приэльбрусье высокогорный федеральный спортивно-тренировочный центр для спортивных сборных команд по зимним видам спорта"

– министр спорта КБР Ислам Хасанов

Тренировки в горах повышают выносливость и включены в тренировочный процесс многих профессиональных спортсменов.

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